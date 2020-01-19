Сетьен определился с заявкой "Барселоны" на матч с "Гранадой"

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Сетьен определился с заявкой "Барселоны" на матч с "Гранадой"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен назвал заявку на игру с "Гранадой".

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето.

Защитники: Серхи Роберто, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Самюэль Умтити, Жорди Альба, Хуниор Фирпо.

Полузащитники: Серхи Бускетс, Артуро Видаль, Иван Ракитич, Артур, Рикард Пуч.

Нападающие: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Ансу Фати, Карлес Перес.

Отметим, что из-за дисквалификации не сыграет Френки де Йонг, а также игру пропустят травмированные Луис Суарес и Усман Дембеле.

Матч между "Барселоной" и "Гранадой" состоится сегодня в 23:00 (мск).

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