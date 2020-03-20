Сетьен останется в "Барселоне" на следующий сезон

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Сетьен останется в "Барселоне" на следующий сезон

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен продолжит тренировать команду в сезоне 2020/21, сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство каталонского клуба довольно текущими результатами, поэтому 61-летний специалист пользуется полным доверием.

Боссы "сине-гранатовых" уже начали обсуждать с тренером планы на будущее, в том числе трансферные вопросы.

Сетьен возглавил "Барсу" 13 января. С тех пор команда провела 12 матчей, в которых одержала 8 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

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Комментарии

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Обладатель трёх "Золотых мячей" экс-игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен, поделился мнением о сравнениях нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. — "Роналду - замечательный футболист, однако те, кто считают Роналду лучше Месси, ничего не смыслят в футболе или лукавят. Лео уникальный игрок. Такие как он появляются в футболе раз в 50 или 100 лет. Он был рожден гением. ___ Даже сбежавший с дурки заднеприводной троль "SOCCER NEWS" Дмитрий Владимирович знает, добавил Марко ван Бастен, что картонный португальский лидер выжил из Юветуса классного тренера Аллегри, благодаря которому Ювентус за 5 лет выиграл: 5 титулов Чемпиона Италии, 4 Кубка Италии, и 2 Суперкубка Италии, только потому, что Аллегри не доверял этому инвалиду всех Отечественных войн бить пенальти.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

ПРИМЕРУ, так или иначе выиграет Барса (невзирая на результаты Реала), и вот почему. 1. У Барсы все карманные судьи Ла-Лиги/Европы, тащат и будут тащить; 2. ВАР (от слова ВАРселона); 3. Бартомеу и его "подарки" в нужные кабинеты; 4. Сетьен; 5. Браутвейт-Манай-Фати. Как то так... Хоть албанский хищник и не играет, но он важное звено в раздевалке и составе в целом! Из минусов: 1. Картонный лидер - Лионель (эта шавка портит и тормозит команду и сборную, летом пора усмирить это грозу Эйбаров и любительницу липовых пенок). 2. Старый балласт в виде кентов картонного лидера (Суарес, Бускетс, Альба, Пике - весь этот гарём нужно разогнать дробью в кратчайшие строки). 3. Глорье-подливколизы или просто "свидетели инвалида". Далее будет... Visca el Barca!

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