Сетьен останется в "Барселоне" на следующий сезон

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен продолжит тренировать команду в сезоне 2020/21, сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство каталонского клуба довольно текущими результатами, поэтому 61-летний специалист пользуется полным доверием.

Боссы "сине-гранатовых" уже начали обсуждать с тренером планы на будущее, в том числе трансферные вопросы.

Сетьен возглавил "Барсу" 13 января. С тех пор команда провела 12 матчей, в которых одержала 8 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

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