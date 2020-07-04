Сетьен отреагировал на слухи о возможном уходе Месси из "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен ушёл от ответа на вопрос о возможности ухода из команды её капитана Лионеля Месси.

Напомним, что 33-летний футболист всерьёз задумался о смене клубной прописки летом 2021 года.

"Я не собираюсь спекулировать на эту тему. Лично от Месси я ничего не слышал, поэтому мне нечего сказать. Ситуация с Лео видится довольно хорошей, а все остальное - спекуляции. Мы говорим по делу, без лишних слов", - цитирует Сетьена AS.

Звёздный аргентинец всю карьеру провёл в "Барсе". Контракт игрока с клубом истекает через год и стороны пока не договорились о его продлении. За ситуацией следит "Манчестер Сити".

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