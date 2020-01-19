Сетьен: "Отсутствие Суареса - проблема для нас"

Теги барселонакике сетьенлуис суарес

Сетьен: "Отсутствие Суареса - проблема для нас"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен высказался об отсутствии форварда Луиса Суареса.

Напомним, что 32-летний уругваец травмировал колено и выбыл до мая.

"Отсутствие Суареса - проблема для нас. Он один из лучших центральных форвардов в мире. Нам будет трудно без него, однако мы сделаем все возможное, чтобы минимизировать трудности", - приводит слова Сетьена Sport.es.

В этом сезоне на счету Суареса 14 забитых мячей и 11 ассистов в 23 играх.

Читайте также: Месси попросил Сетьена купить нападающего сборной Аргентины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Зидан вчистую переиграл Лопетеги, но VAR опять все подпортил: разбираем центральный матч 20 тура Ла Лиги между "Реалом" и "Севильей"

Зидан вчистую переиграл Лопетеги, но VAR опять все подпортил: разбираем центральный матч 20 тура Ла Лиги между "Реалом" и "Севильей"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
7 Валенсия Валенсия 19 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 20 26
12 Осасуна Осасуна 20 25
13 Бетис Бетис 19 24
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов