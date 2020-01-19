Сетьен: "Отсутствие Суареса - проблема для нас"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен высказался об отсутствии форварда Луиса Суареса.

Напомним, что 32-летний уругваец травмировал колено и выбыл до мая.

"Отсутствие Суареса - проблема для нас. Он один из лучших центральных форвардов в мире. Нам будет трудно без него, однако мы сделаем все возможное, чтобы минимизировать трудности", - приводит слова Сетьена Sport.es.

В этом сезоне на счету Суареса 14 забитых мячей и 11 ассистов в 23 играх.

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