Сетьен: "Отсутствие Суареса - проблема для нас"
Наставник "Барселоны" Кике Сетьен высказался об отсутствии форварда Луиса Суареса.
Напомним, что 32-летний уругваец травмировал колено и выбыл до мая.
"Отсутствие Суареса - проблема для нас. Он один из лучших центральных форвардов в мире. Нам будет трудно без него, однако мы сделаем все возможное, чтобы минимизировать трудности", - приводит слова Сетьена Sport.es.
В этом сезоне на счету Суареса 14 забитых мячей и 11 ассистов в 23 играх.
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|20
|26
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|19
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