Сетьен по-прежнему ждет компенсации от "Барселоны"

Экс-тренер "Барселоны" Кике Сетьен все еще ждет от каталонцев выплаты компенсации за свое увольнение.

"Барселона" еще не заплатила мне, мы ждем", - приводит слова Сетьена AS.

Ранее сообщалось, что Сетьен подал в суд на "Барсу" из-за нарушения контрактных обязательств.

Напомним, что Сетьен тренировал "Барсу" с января по август 2020 года. О его увольнении было объявлено после поражения 2:8 от "Баварии".

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