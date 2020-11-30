Сетьен подал в суд на "Барселону"

Бывший главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен подал иск против каталонского клуба.

По информации AS, 62-летний специалист обвиняет "сине-гранатовых" в невыполнении финансовых обязательств при увольнении.

Сетьен утверждает, что ему до сих пор не выплатили компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Напомним, что "Барса" уволила тренера в августе после позорного вылета из Лиги Чемпионов по итогам поражения от "Баварии" (2:8).

Не пропустите: Очередной защитник "Барселоны" травмировался. Лангле выбыл из строя. | http://soccernews.ru