Сетьен подаст в суд на "Барселону"
Экс-тренер "Барселоны" Кике Сетьен собирается подать в суд на каталонский клуб.
Сегодня клуб сообщил о досрочном расторжении контракта с Сетьеном, что позволяет теперь новому наставнику Рональду Куману руководить командой со скамейки в первом туре Примеры.
"После месяца полного молчания со стороны руководства "Барсы" и после различных запросов с нашей стороны, только вчера мы наконец получили первые официальные сообщения через бюрофакс.
В случае со мной, Кике Сетьеном, публично и хорошо известно, что 17 августа и клуб, и президент сообщили о моем увольнении. Однако только вчера, 16 сентября (месяц спустя), мне впервые прислали письменное сообщение об указанном увольнении (без расчета). Что касается других членов тренерского штаба, они тоже вчера, к нашему удивлению, были проинформированы о будущих перестановках.
Из-за этого мы были вынуждены поручить разрешение конфликта в руки наших юристов, подав соответствующие судебные иски. Пошли на такой шаг, чтобы отстоять наши права, и добиться того, что было согласовано в свое время с "Барселоной", - написал Сетьен в твиттере.
Сообщается, что Сетьен через суд хочет добиться от клуба выплаты компенсации в размере 4 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14