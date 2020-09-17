Сетьен подаст в суд на "Барселону"

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Сетьен подаст в суд на "Барселону"

Экс-тренер "Барселоны" Кике Сетьен собирается подать в суд на каталонский клуб.

Сегодня клуб сообщил о досрочном расторжении контракта с Сетьеном, что позволяет теперь новому наставнику Рональду Куману руководить командой со скамейки в первом туре Примеры.

"После месяца полного молчания со стороны руководства "Барсы" и после различных запросов с нашей стороны, только вчера мы наконец получили первые официальные сообщения через бюрофакс.

В случае со мной, Кике Сетьеном, публично и хорошо известно, что 17 августа и клуб, и президент сообщили о моем увольнении. Однако только вчера, 16 сентября (месяц спустя), мне впервые прислали письменное сообщение об указанном увольнении (без расчета). Что касается других членов тренерского штаба, они тоже вчера, к нашему удивлению, были проинформированы о будущих перестановках.

Из-за этого мы были вынуждены поручить разрешение конфликта в руки наших юристов, подав соответствующие судебные иски. Пошли на такой шаг, чтобы отстоять наши права, и добиться того, что было согласовано в свое время с "Барселоной", - написал Сетьен в твиттере.

Сообщается, что Сетьен через суд хочет добиться от клуба выплаты компенсации в размере 4 миллионов евро.

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