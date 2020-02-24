Сетьен поделился мнением о предстоящем матче "Барселоны" с "Наполи"



Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен дал комментарий о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Наполи".

"Я жду, что против нас выйдет самый лучший "Наполи". Мы знаем, на что они способны. Для меня это будет первый матч в Лиге Чемпионов и это является дополнительной мотивацией. Мне важно начать свой путь в турнире на таком великом и страстном стадионе. Я жду интереснейшего матча. Нет лучшего варианта, чтобы начать.

Я мало говорил с игроками о матчах с "Ромой" и "Ливерпулем", но, безусловно, мы не забываем о них. Я уверен, что сейчас команда находится в хорошей форме", - приводит слова Сетьена Marca.

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