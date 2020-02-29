Сетьен поделился ожиданиями от дебютного Эль Класико
Наставник "Барселоны" Кике Сетьен высказался в преддверии матча 26-го тура Примеры против мадридского "Реала".
"Я буду счастлив и надеюсь получить удовольствие от игры. Понимаю важность этого матча и хочу победить. Для меня это дебют и я чувствую себя, как футболист. Для тренера это уникальная возможность. Такая же, как и когда ты слышишь гимн Лиги Чемпионов на легендарном стадионе. Я ежедневно наслаждаюсь происходящим, пока возглавляю "Барсу", - приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.
Второе Эль Класико текущего сезона состоится в воскресенье, 1 марта, в 23:00 по московскому времени. Первый поединок между этими командами на "Камп Ноу" завершился нулевой ничьей.
Готовясь к матчу, Сетьен посетил игру "Реала" против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов в минувшую среду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14