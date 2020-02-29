Сетьен поделился ожиданиями от дебютного Эль Класико

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Сетьен поделился ожиданиями от дебютного Эль Класико

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен высказался в преддверии матча 26-го тура Примеры против мадридского "Реала".

"Я буду счастлив и надеюсь получить удовольствие от игры. Понимаю важность этого матча и хочу победить. Для меня это дебют и я чувствую себя, как футболист. Для тренера это уникальная возможность. Такая же, как и когда ты слышишь гимн Лиги Чемпионов на легендарном стадионе. Я ежедневно наслаждаюсь происходящим, пока возглавляю "Барсу", - приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.

Второе Эль Класико текущего сезона состоится в воскресенье, 1 марта, в 23:00 по московскому времени. Первый поединок между этими командами на "Камп Ноу" завершился нулевой ничьей.

Готовясь к матчу, Сетьен посетил игру "Реала" против "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов в минувшую среду.

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