Сетьен поделился ожиданиями от матча "Барселона" - "Наполи"

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Сетьен поделился ожиданиями от матча "Барселона" - "Наполи"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи".

"Честно говоря, я не думал, что этот матч может стать последним для меня у руля "Барсы". Мы хорошо подготовились к поединку с "Наполи", который значительно прибавил после нашей первой встречи. Эта команда больше всех владеет мячом в Серии А и отлично обороняется", - приводит слова Сетьена Marca.

Матч "Барселона" - "Наполи" состоится в субботу, 8 августа, в 22:00 по московскому времени.

В первом поединке в Неаполе команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Не пропустите: "Барселона" опубликовала заявку на матч с "Наполи". | http://soccernews.ru
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