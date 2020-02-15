Сетьен подвел итоги матча "Барселоны" с "Хетафе"

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Сетьен подвел итоги матча "Барселоны" с "Хетафе"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал победный матч 24-го тура Ла Лиги с "Хетафе" (2:1).

"Мы понимали, что матч будет непростым, так как соперник выиграл 4 матчах подряд.

Моментов в матче было достаточно, думаю, мы могли все решить в первом тайме. Но я доволен, победить было сложно," - сказал Сетьен в интервью Movistar.

"Барселона" продолжает занимает 2 место в таблице Примеры, догнав по очкам "Реал", у которого игра в запасе. "Хетафе" располагается на 3 месте.

А еще:  "Барселона" обыграла "Хетафе" в матче 24-го тура Ла Лиги | http://soccernews.ru
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