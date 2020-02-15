Сетьен подвел итоги матча "Барселоны" с "Хетафе"
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал победный матч 24-го тура Ла Лиги с "Хетафе" (2:1).
"Мы понимали, что матч будет непростым, так как соперник выиграл 4 матчах подряд.
Моментов в матче было достаточно, думаю, мы могли все решить в первом тайме. Но я доволен, победить было сложно," - сказал Сетьен в интервью Movistar.
"Барселона" продолжает занимает 2 место в таблице Примеры, догнав по очкам "Реал", у которого игра в запасе. "Хетафе" располагается на 3 месте.
А еще: "Барселона" обыграла "Хетафе" в матче 24-го тура Ла Лиги | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14