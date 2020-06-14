Сетьен подвел итоги победного матча "Барселоны" над "Мальоркой"

Теги барселонакике сетьен

Сетьен подвел итоги победного матча "Барселоны" над "Мальоркой"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал победный матч 28-го тура Ла Лиги с "Мальоркой" (4:0).

"Хорошие ощущения. Но есть, над чем работать, но игрой я доволен. Мы действовали эффективно и смогли повести в начале матча.

После долгой паузы я доволен игрой. Но встречу можно критиковать за нехватку скоростей, однако я считаю, что это хорошее начало для нашего спринта в десять матчей", - сказал Сетьен.

Каталонцы продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Реал" на 5 очков, однако у мадридцев есть игра в запасе.

А еще: "Барселона" уверенно разобралась с "Мальоркой". На счету Месси гол и два ассиста| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Аршавин может занять новый пост в "Зените" в следующем году

Аршавин может занять новый пост в "Зените" в следующем году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов