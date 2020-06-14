Сетьен подвел итоги победного матча "Барселоны" над "Мальоркой"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал победный матч 28-го тура Ла Лиги с "Мальоркой" (4:0).

"Хорошие ощущения. Но есть, над чем работать, но игрой я доволен. Мы действовали эффективно и смогли повести в начале матча.

После долгой паузы я доволен игрой. Но встречу можно критиковать за нехватку скоростей, однако я считаю, что это хорошее начало для нашего спринта в десять матчей", - сказал Сетьен.

Каталонцы продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Реал" на 5 очков, однако у мадридцев есть игра в запасе.

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