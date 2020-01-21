Сетьен попросил "Барселону" купить игрока сборной Испании

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Сетьен попросил "Барселону" купить игрока сборной Испании

Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен хочет видеть в своей команде испанского полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса, сообщает El Chiringuito TV.

По данным источника, наставник попросил руководством приобрести футболиста, с которым он ранее работал в "Бетисе".

Ранее сообщалось, что "Наполи" хочет получить за хавбека не менее 80 миллионов евро. Также игроком активно интересуется мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне 23-летний Руис провел за "Наполи" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. На его счету один гол в шести поединках за сборную Испании.

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