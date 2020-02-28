Сетьен посетил матч "Реал" - "Манчестер Сити"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен и его ассистент Эдер Сарабия побывали на первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити".

Как сообщает Marca, представители тренерского штаба "сине-гранатовых" решили воочию понаблюдать за игрой "бланкос" в преддверии Класико.

Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" состоится в воскресенье, 1 марта. Поединок пройдёт в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

Что касается дуэли в ЛЧ, то "сливочные" уступили дома "Сити" со счётом 1:2.

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