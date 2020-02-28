Сетьен посетил матч "Реал" - "Манчестер Сити"

Теги кике сетьенбарселонареал мадридманчестер сити

Сетьен посетил матч "Реал" - "Манчестер Сити"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен и его ассистент Эдер Сарабия побывали на первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити".

Как сообщает Marca, представители тренерского штаба "сине-гранатовых" решили воочию понаблюдать за игрой "бланкос" в преддверии Класико.

Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" состоится в воскресенье, 1 марта. Поединок пройдёт в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

Что касается дуэли в ЛЧ, то "сливочные" уступили дома "Сити" со счётом 1:2.

Не пропустите: "Гонка хромых". Бывший тренер "Реала" ярко оценил предстоящее класико. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Петреску обвинил арбитра в вылете "ЧФР Клужа" из Лиги Европы

Петреску обвинил арбитра в вылете "ЧФР Клужа" из Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов