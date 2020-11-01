Сетьен: "После отставки я узнал, что решение о моем увольнении было принято до 2:8"

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Сетьен: "После отставки я узнал, что решение о моем увольнении было принято до 2:8"

Экс-тренер "Барселоны" Кике Сетьен высказался о разгроме от "Баварии" со счетом 2:8.

"Мы очень пострадали от этого, таким поражением ты попадаешь в историю "Барсы". В этом есть и моя вина. Однажды я напишу об этом. После отставки я узнал, что решение о моем увольнении было принято до 2:8. Я узнал обо всем.

Хочу ли я вернуться к работе? Не особо... Мне хорошо дома, на море, с этими знаменитыми коровами. Я уже не грущу. Вы никогда не услышите жалоб от меня. Я в футболе уже 40 лет. Я работал посыльным, пока не получил свой первый контракт. Я всегда буду благодарен футболу за все, что он мне дал", - приводит слова Сетьена El Pais.

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