Сетьен привлек молодого таланта к тренировкам с основой "Барселоны"
Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен вызвал в главную команду полузащитника второй команды Рикардо Пуча, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, наставник каталонского клуба рассчитывает на молодого футболиста. Возможно, хавбек попадет в заявку на матч чемпионата Испании с "Гранадой".
20-летний Пуч является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за "Барселону-2", в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.
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