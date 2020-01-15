Сетьен привлек молодого таланта к тренировкам с основой "Барселоны"

Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен вызвал в главную команду полузащитника второй команды Рикардо Пуча, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, наставник каталонского клуба рассчитывает на молодого футболиста. Возможно, хавбек попадет в заявку на матч чемпионата Испании с "Гранадой".

20-летний Пуч является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за "Барселону-2", в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Барселона" может уволить Сетьена после выборов президента клуба. | http://soccernews.ru