Сетьен признался, что хотел бы поработать с Неймаром

Теги барселонакике сетьеннеймар

Сетьен признался, что хотел бы поработать с Неймаром

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен сказал, что хотел бы поработать с форвардом ПСЖ Неймаром

Напомним, футболист покинул каталонский клуб в 2017 году и перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро.

"Конечно, я бы очень был рад, если бы смог тренировать Неймара. Это футболист исключительного уровня, в этом нет сомнений", - передает слова Сетьена beIN Sports.

Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в "Барселону". Контракт футболиста с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.

А еще: Неймар со своей девушкой попали на обложку GQ Россия| http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, когда власти Московской области открывают базы клубов РПЛ

Стало известно, когда власти Московской области открывают базы клубов РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов