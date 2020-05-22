Сетьен признался, что хотел бы поработать с Неймаром
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен сказал, что хотел бы поработать с форвардом ПСЖ Неймаром.
Напомним, футболист покинул каталонский клуб в 2017 году и перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро.
"Конечно, я бы очень был рад, если бы смог тренировать Неймара. Это футболист исключительного уровня, в этом нет сомнений", - передает слова Сетьена beIN Sports.
Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в "Барселону". Контракт футболиста с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.
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