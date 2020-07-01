Сетьен прокомментировал домашнюю ничью "Барселоны" с "Атлетико"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен подвел итоги ничейного матча 33-го тура Примеры с "Атлетико" (2:2).

"Нам все сложнее и сложнее. Потеря баллов означает, что у нас все меньше шансов на титул. Мы должны больше работать. "Атлетико" - отличная команда, которая хорошо защищается и перекрывает зоны. У них отличные игроки.

Но я доволен игрой команды. Не легко выступать против такой дисциплинированной команды. Доволен игроками и планом на матч. Вообще не чувствую, чтобы кто-то в клубе меня обсуждал", - цитирует Сетьена Marca.

"Барселона" занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от "Реала", у которого матч в запасе, на 1 балл. "Атлетико" с 59 баллами на 3 позиции.

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