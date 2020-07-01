Сетьен прокомментировал домашнюю ничью "Барселоны" с "Атлетико"
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен подвел итоги ничейного матча 33-го тура Примеры с "Атлетико" (2:2).
"Нам все сложнее и сложнее. Потеря баллов означает, что у нас все меньше шансов на титул. Мы должны больше работать. "Атлетико" - отличная команда, которая хорошо защищается и перекрывает зоны. У них отличные игроки.
Но я доволен игрой команды. Не легко выступать против такой дисциплинированной команды. Доволен игроками и планом на матч. Вообще не чувствую, чтобы кто-то в клубе меня обсуждал", - цитирует Сетьена Marca.
"Барселона" занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от "Реала", у которого матч в запасе, на 1 балл. "Атлетико" с 59 баллами на 3 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14