Сетьен прокомментировал конфликт между Месси и Абидалем



Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мнением о конфликте между нападающим Лионелем Месси и спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

"Безусловно, это важные вещи, но они никак не касаются меня. Я намерен сделать все, чтобы это коснулось игроков наименьшим образом. Мы пару минут обсуждали данную ситуацию. Мы должны думать только об игре. Поэтому, говорите со мной только о футболе. Остальное меня не интересует, так как не может помочь работе", - приводит слова Сетьена AS.

Напомним, что Абидаль обвинил игроков "Барселоны" в недостаточном усердии в играх и тренировках под руководством бывшего главного тренера команды Эрнесто Вальверде. В ответ на это Месси потребовал от Абидаля назвать конкретные фамилии тех игроков, которые не выкладываются.

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