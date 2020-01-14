Сетьен прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Барселоны"

Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен высказался по поводу своего назначения. Об этом сообщает Marca.



Соглашение 61-летнего специалист с клубом рассчитано до лета 2022 года.



"Я благодарен клубу. Не мог и мечтать, что когда-то окажусь здесь. Это особенный момент для меня. Наша цель - выиграть как можно больше трофеев. "Барселона" должна улучшаться каждый год.



С приходом нового тренера команда получает импульс. Мы должны поддерживать его. В моей работе есть свои нюансы. Сейчас важно уделить время деталям", - сказал Сетьен.

После 19 туров Примеры "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице.

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