Сетьен прокомментировал ничейный результат в матче с "Наполи"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал ничейный результат в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи" (1:1).

"Для нас результат положительный. Большую часть матча мы контролировали, но не хватило немного в зоне борьбы. "Наполи" отлично сыграл в свой футбол, хорошо оборонялись. Но мы хорошо останавливали контратаки", - цитирует Сетьена пресс-служба УЕФА.

Отметим, что игроки каталонцев Бускетс и Видаль пропустят ответный матч из-за перебора желтых карточек.

Следующая встреча команд состоится 18 марта. Начало - в 23:00 (мск).

А еще: "Барселона" и "Наполи" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru