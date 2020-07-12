Сетьен прокомментировал победу "Барселоны" над "Вальядолидом"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен высказался о победе своей команды в матче 26-го тура с "Вальядолидом" (1:0).



"Конечно, Месси нужен отдых. Наша команда очень устала, если бы мы больше забили в первой половине, больше бы игроков смогли отдохнуть.



Мы могли решить исход до перерыва. У нас были моменты забить три гола. Во втором тайме уже были проблемы.



"Барселона" делает всё возможное, чтобы стать лучше. Не знаю хватит ли этого, чтобы стать чемпионом, так как "Реал" выигрывает все матчи", - цитирует Сетьена Marca.



"Барселона" занимает 2 место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Реала" на 1 балл. Однако у мадридцев есть матч в запасе.

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