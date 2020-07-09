Сетьен прокомментировал победу "Барселоны" в каталонском дерби

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Сетьен прокомментировал победу "Барселоны" в каталонском дерби

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен подвёл итоги матча 35-го тура Примеры против "Эспаньола".

Напомним, что "сине-гранатовые" минимально победили в дерби благодаря голу Луиса Суареса, тем самым лишив соперника шансов сохранить прописку в высшем дивизионе.

"Это правда, что "Барса" сыграла скорее практично, чем блестяще. Это был не лучший наш матч. Оборона "Эспаньола" действовала очень интенсивно, команда была закрытой, играть было трудно. У нас не было свободного пространства, или нам не хватало точности, чтобы прорваться к воротам", - цитирует Сетьена Marca.

"Барселона" сократила отставание от лидирующего "Реала" до одного очка, однако у "сливочных" есть матч в запасе.

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