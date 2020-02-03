Сетьен прокомментировал победу над "Леванте"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен подвёл итоги матча 22-го тура Примеры против "Леванте", в котором его команда победила со счётом 2:1.

"Мне понравились многие моменты, но не все. Соперник нанёс слишком много ударов. Мы очень хорошо провели первый тайм и могли забить больше. После перерыва команда немного потеряла контроль над игрой и пропустила необязательный гол. То, что мы слишком много позволяем соперникам, беспокоит меня, потому что это заставляет нас пытаться забить больше. У нас было много моментов. Этот матч мог закончиться со счётом 8:2 или 8:3", - приводит слова Сетьена Marca.

После смены тренера "Барса" выиграла четыре матча из пяти. В турнирной таблице Примеры "сине-гранатовые" занимают второе место, отставая от лидирующего "Реала" на три очка.

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