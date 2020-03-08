Сетьен прокомментировал победу над "Сосьедадом"

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Сетьен прокомментировал победу над "Сосьедадом"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен подвел итоги матча с "Реал Сосьедадом" (1:0).

"Соперник отлично контролирует мяч, у них отличные игроки, а команда играет вдумчиво. Большую часть времени мы превосходили их, но были моменты когда нам было трудно. Сегодня "Барселона" выиграла благодаря VAR.

Мне понравилось, что наша команда сильна духом. Нам удалось победить в трудном поединке. Будем стараться стать лучше", - приводит слова Сетьена Marca.

Напомним, что каталонцы возглавили Примеру, однако у "Реала" есть игра в запасе.

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Комментарии

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vasinviktorgptz

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И что? Мы говорим о Барсе-Варсе, судейском отпрыске, который арбитры - обязаны тащить! Благодаря работе арбитров, выиграли (и ещё выиграют) не один такой матч/трофей, а картонному лидеру - Лео, вручат очередной липовый ЗМ, с автографом этих же судеёк и УЕФАшников в целом! Любите ВАРсу, болейте за ВАРсу, Visca el Varcalona!

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