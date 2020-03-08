Сетьен прокомментировал победу над "Сосьедадом"
Наставник "Барселоны" Кике Сетьен подвел итоги матча с "Реал Сосьедадом" (1:0).
"Соперник отлично контролирует мяч, у них отличные игроки, а команда играет вдумчиво. Большую часть времени мы превосходили их, но были моменты когда нам было трудно. Сегодня "Барселона" выиграла благодаря VAR.
Мне понравилось, что наша команда сильна духом. Нам удалось победить в трудном поединке. Будем стараться стать лучше", - приводит слова Сетьена Marca.
Напомним, что каталонцы возглавили Примеру, однако у "Реала" есть игра в запасе.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14