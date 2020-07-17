Сетьен прокомментировал поражение "Барселоны" от "Осасуны"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями после матча 37-го тура Примеры против "Осасуны", в котором его команда проиграла со счётом 1:2.

"Это абсолютно несправедливое поражение. Мне грустно и неприятно. В этой игре мы видели то же самое, что и во многих других. Было сложно подойти к воротам. Соперник стоял у штрафной, а нам было сложно контролировать фазы атаки. Но поражение от "Осасуны" - это слишком. Большая часть ответственности лежит на мне, ведь я тренировал и мотивировал футболистов. Впрочем, убеждён, что вскоре мы станем другой командой", - приводит слова Сетьена Marca.

Напомним, что до смены тренера в январе "Барса" лидировала в Примере, а сейчас отстаёт от "Реала" на 7 очков.

После возобновления сезона "сливочные" выиграли все 10 матчей, а "сине-гранатовые" одержали только 6 побед при 3 ничьих и 1 поражении.

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