Сетьен прокомментировал разгромное поражение от "Баварии"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен высказался о поражении от "Баварии" (2:8) в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Это очень болезненное поражение. Унизительное. Голов слишком много, многие из них заслуженные. Нас подавляли. "Бавария" сыграла очень эффективно. Пока не время думать о моем будущем. Это зависит не от меня.

Команда очень расстроена. Нам остается сделать выводы", - приводит слова Сетьена El Chiringuito.

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