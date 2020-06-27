Сетьен прокомментировал результат матча с "Сельтой"

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Сетьен прокомментировал результат матча с "Сельтой"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен подвел итоги матча с "Сельтой" (2:2).

"Соперник сильно рисковал в концовке встречи и смог забить гол. Нам нельзя было оказываться в такой ситуации, ведь мы превосходили соперника в первом тайме. Нам нужно было уходить на перерыв с более комфортным счетом. Футбол несправедлив.

Нам не хватает того, чтобы конвертировать нашу игру в голы. Нашего доминирования в первом тайме было достаточно, чтобы победить в игре и спокойнее начать второй тайм. Иногда забитый гол - вопрос удачи.

Еще 11 матчей назад мы опережали "Реал" на два очка, а теперь, если они выиграют, то у них будет такое преимущество. Сейчас у нас почти нет права на ошибку, и теоретически мы должны победить во всех оставшихся играх и надеяться, что наш соперник оступится", - приводит слова Сетьена Marca.

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