Сетьен прокомментировал результат матча с "Севильей"

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Сетьен прокомментировал результат матча с "Севильей"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями после ничьей с "Севильей" в матче 30-го тура Примеры.

Это первая осечка "сине-гранатовых" после паузы в сезоне, которая может привести к потере лидерства в турнирной таблице.

"Первые полчаса игры мне понравились - всё смотрелось довольно обнадёживающе. Мы играли в гостях, не давали сопернику проявить себя и всё шло к нашему голу. Впрочем, после паузы на водопой мы сбавили обороты и появились потери. Во втором тайме подобные ошибки продолжились. Игроки потеряли контакт и "Севилья" перехватила инициативу. Зная их способности, этого допускать было нельзя.

Мы и перед матчем знали, как сложно будет победить, поэтому одно очко - не самый плохой результат. Не скажу, что наши шансы на чемпионство остались прежними, но и "Реал" пока ещё не выиграл свой матч. Победить "Реал Сосьедад" в гостях не так уж просто", - цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

Следующий соперник "Барсы" - "Атлетик" из Бильбао. Матч состоится 23 июня на "Камп Ноу".

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