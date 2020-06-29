Сетьен прокомментировал трансфер Артура в "Ювентус"

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Сетьен прокомментировал трансфер Артура в "Ювентус"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал переход хавбека команды Артура Рамоса в "Ювентус".

Ранее "сине-гранатовые" подтвердили трансфер игрока в туринский клуб.

"Не сомневаюсь, Артур будет выкладываться по полной. Он один из нас, он будет полностью привержен достижению наших целей.

Он говорил, что наберет лучшую форму, а я буду решать, будет он играть больше или меньше", - цитирует тренера Сетьен.

Ранее сообщалось, что стороны заключат пятилетний контракт, а "Барса" купит у туринцев Миралема Пьянича.

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