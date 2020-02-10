Сетьен прокомментировал волевую победу "Барселоны" над "Бетисом"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен подвёл итоги матча 23-го тура Примеры против "Бетиса".

"Сине-гранатовые" дважды уступали в счёте, однако сумели забить три гола и одержать итоговую победу.

"Мы провели два крайне сложных матча за неделю. Нам не давали чувствовать себя комфортно. Мы старались поджимать "Бетис", но в его составе выступают очень качественные футболисты. Фекир провёл невероятный матч, у него очень сложно отобрать мяч. Впрочем, у нас были свои моменты.

Мне действительно понравилась игра команды. Нужно ценить то, что мы делаем. Нам есть в чём прибавить, но я доволен. Непросто перевернуть игру, когда дважды уступаешь в счёте, но нам это удалось. "Барселона" прогрессирует во многих вещах, и я очень доволен игрой, результатом и всем остальным. Однако нам по-прежнему есть куда расти", - цитирует Сетьена Marca.

"Барса" осталась на второй строчке в турнирной таблице Примеры. Отставание от лидирующего "Реала" - три очка.

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