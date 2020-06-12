Сетьен прокомментировал возможный уход Артура в "Ювентус"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен высказался о будущем полузащитника Артура Рамоса.

Напомним, что ранее каталонцы хотели обменять бразильца на хавбека "Ювентуса" Миралема Пьянича, однако игрок отказался покидать клуб.

"Мы обсуждали будущее Артура, однако не долго. Есть множество факторов, которые влияют на нынешний трансферный рынок, однако реальность такова, что перед нами стоят определенные цели в этом сезоне, и мне нужны все наши футболисты.

Мы боремся за победу в чемпионате и Лиге Чемпионов. Сейчас я бы не хотел обсуждать возможный уход Артура, так как нам необходимо сосредоточится на текущих задачах", - приводит слова Сетьена Football Italia.

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