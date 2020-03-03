Сетьен проведет беседу со своим помощником, которым недовольны игроки "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен проведет беседу со своим помощником Эдером Сарабией, которым недовольны некоторые игроки каталонского клуба. Об этом сообщает AS.

Напомним, 39-летний специалист слишком эмоционально реагирует на ошибки футболистов и срывается на игроках. в матче "Барселоны" с "Реалом" (0:2) Сарабия ругая игроков, использовал нецензурную лексику.

Наставник сине-гранатовых обсудит со своим помощников его поведение, которое может негативно сказаться на команде.

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