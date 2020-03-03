Сетьен проведет беседу со своим помощником, которым недовольны игроки "Барселоны"

Теги барселонакике сетьен

Сетьен проведет беседу со своим помощником, которым недовольны игроки "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен проведет беседу со своим помощником Эдером Сарабией, которым недовольны некоторые игроки каталонского клуба. Об этом сообщает AS.

Напомним, 39-летний специалист слишком эмоционально реагирует на ошибки футболистов и срывается на игроках. в матче "Барселоны" с "Реалом" (0:2) Сарабия ругая игроков, использовал нецензурную лексику. 

Наставник сине-гранатовых обсудит со своим помощников его поведение, которое может негативно сказаться на команде.

Не пропустите: "Барселона" готова потратиться на четырёх новичков ради Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21

Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов