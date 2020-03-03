Сетьен проведет беседу со своим помощником, которым недовольны игроки "Барселоны"
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен проведет беседу со своим помощником Эдером Сарабией, которым недовольны некоторые игроки каталонского клуба. Об этом сообщает AS.
Напомним, 39-летний специалист слишком эмоционально реагирует на ошибки футболистов и срывается на игроках. в матче "Барселоны" с "Реалом" (0:2) Сарабия ругая игроков, использовал нецензурную лексику.
Наставник сине-гранатовых обсудит со своим помощников его поведение, которое может негативно сказаться на команде.
Не пропустите: "Барселона" готова потратиться на четырёх новичков ради Месси. | http://soccernews.ru
главное
-
Сборная России узнала соперников в Лиге наций
-
Cadena Cope: матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Аталанта" пройдет без болельщиков из-за коронавируса
-
"Сочи" заявил экс-игрока "Порту" на матчи РПЛ
-
Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса
-
В "Барселоне" разгорается новый скандал из-за поведения помощника Сетьена во время матча с "Реалом"
Лента новостей
-
Тухель заявил, что Неймар стал спокойнее и нашел свой ритм
-
Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21
-
Сетьен проведет беседу со своим помощником, которым недовольны игроки "Барселоны"
-
Сборная России узнала соперников в Лиге наций
-
Дортмундская "Боруссия" отменила летнее турне по Азии из-за коронавируса
-
Cadena Cope: матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Аталанта" пройдет без болельщиков из-за коронавируса
-
"Сочи" заявил экс-игрока "Порту" на матчи РПЛ
-
ПСЖ не собирается отпускать Мбаппе на Олимпиаду
-
Английский клуб запретил футболистам делать селфи с болельщиками из-за коронавируса
-
Черчесов встретился с Хиддинком в Амстердаме
-
Один из самых титулованных молдавских клубов прекратил существование
-
1
Депутат Госдумы оценил количество заболевших коронавирусом в Москве
-
Моуринью рассказал об усилении "Тоттенхэма" летом
-
"Челси" и ПСЖ нацелились на голкипера "Милана" Доннарумму
-
Ал. Миранчук рассказал, что Смолов зовет его в Испанию
-
Уткин оценил игру "Спартака" в матче с "Динамо"
-
Вратарь "Манчестер Сити" может перебраться в "Нью-Йорк Сити" летом
-
Роналду может не сыграть с "Миланом" из-за болезни матери
-
Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса
-
1
Лодыгин травмировался во время прохождения "тоннеля новичка"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14