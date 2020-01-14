Сетьен проводит первую тренировку на посту главного тренера "Барселоны"

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Сетьен проводит первую тренировку на посту главного тренера "Барселоны"

Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен проводит первую тренировку в каталонском клубе, передает пресс-служба команды.

Сегодня, 14 января, "Барселона" уволила Эрнесто Вальверде. Сетьен занял его пост, заключив контракт с клубом до 2022 года.

После 19 туров Примеры сине-гранатовые занимают 1 место в турнирной таблице. 

А еще: "Барселона" может уволить Сетьена летом | http://soccernews.ru
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