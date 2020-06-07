Сетьен рассказал, что нужно "Барселоне" для чемпионства в Ла Лиге



Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен выразил мнение, что каталонскому клубу нельзя терять очки в чемпионате Испании.

"Нам бы не помешала еще одна неделя, чтобы набрать форму. Впрочем, команда и так отлично приходит в стадию готовности. Игроки находятся в хорошем состоянии.

Думаю, нам нужно выиграть все оставшиеся матчи, чтобы стать чемпионами Испании", - приводит слова Сетьена Marca.

После 27 туров "Барселона" является лидером испанского чемпионата, набрав 58 очков. Второе место с 56 очками занимает "Реал".

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