Сетьен рассказал, кто помог ему иначе взглянуть на футбол

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, что легендарный игрок и тренер Йохан Кройфф вдохновил его иначе взглянуть на футбол.

"До того, как посмотрел матчи "Барселоны" Кройффа, я не думал о тактике. Просто выходил и играл.

Но когда начинаешь замечать тактические аспекты, анализировать все, что происходит на поле, начинаешь находить причину этого. Начинаешь осознавать, что тебе нравится, и складываешь в голове целостную идею", - передает слова Сетьена Marca.

Напомним, чемпионат Ла Лиги временно приостановлен из-за пандемии коронавируса. "Барселона" Сетьена на данный момент лидирует в турнирной таблице.

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