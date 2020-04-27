Сетьен рассказал, кто помог ему иначе взглянуть на футбол
Наставник "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, что легендарный игрок и тренер Йохан Кройфф вдохновил его иначе взглянуть на футбол.
"До того, как посмотрел матчи "Барселоны" Кройффа, я не думал о тактике. Просто выходил и играл.
Но когда начинаешь замечать тактические аспекты, анализировать все, что происходит на поле, начинаешь находить причину этого. Начинаешь осознавать, что тебе нравится, и складываешь в голове целостную идею", - передает слова Сетьена Marca.
Напомним, чемпионат Ла Лиги временно приостановлен из-за пандемии коронавируса. "Барселона" Сетьена на данный момент лидирует в турнирной таблице.
А еще:100 дней одиночества: что поменялось в "Барсе" в первый период работы Сетьена?| http://soccernews.ru
главное
-
Стало известно, кто может возглавить "Ньюкасл"
-
"Локомотив" не хочет продлевать контракт с Семиным на два месяца
-
В "Локомотиве" прокомментировали слухи о назначении сербского тренера вместо Семина
-
Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил
-
Ибрагимович возглавил список самых дорогих футболистов мира 1981 года рождения
Лента новостей
-
Виссамом Бен Йеддером интересуются "Атлетико", "Реал" и "Манчестер Юнайтед"
-
Медведев отказался обсуждать возможное возвращение Кокорина в "Зенит"
-
Пулишич организовал еженедельную доставку буррито персоналу госпиталя в США
-
Семак рассказал о своих отношениях с футболистами "Зенита"
-
Шунин рассказал, чем занимается на карантине
-
Экс-игрок "Зенита" рассказал, что в подростковом возрасте воровал
-
Льорис ярко высказался о Моуринью
-
2
Караваев рассказал, кого считает лучшим футболистом в мире
-
Мартинес высоко отозвался о хавбеке "Манчестер Сити" Кевине де Брюйне
-
Иммобиле раскритиковал Эмери
-
Сезоны в ФНЛ и ПФЛ могут быть досрочно завершены
-
В сети появилось фото новой домашней формы "Атлетико" на следующий сезон
-
Семак рассказал о начале тренерской карьеры
-
Стало известно, кто может возглавить "Ньюкасл"
-
ПСЖ интересуется защитником "Реала" Регилоном
-
"Локомотив" не хочет продлевать контракт с Семиным на два месяца
-
1
Моуринью рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории
-
Экс-тренер "Динамо" Хохлов оценил вероятность перехода Кокорина в европейский клуб
-
Неймар сыграл на пианино песню известного американского певца
-
В "Локомотиве" прокомментировали слухи о назначении сербского тренера вместо Семина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14