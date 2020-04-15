Сетьен рассказал, о чем мечтает во главе "Барселоны"

3 Теги кике сетьенбарселона

Сетьен рассказал, о чем мечтает во главе "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен рассказал о мечтах и целях в каталонском клубе. Об этом сообщает AS.

"Я говорю игрокам, что спешу, времени на проигрыш у меня нет. Хочу выиграть и Лигу Чемпионов и Примеру. Будет здорово, если получится. Мечтаю ходить по своему пастбищу с коровами и показывать им кубок", - цитирует Сетьна AS.

На данный момент "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице Ла Лиги, обгоняя "Реал" на 2 балла. Чемпионат Испании на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мда ... Жалкое зрелище ... Остранившийся от всего и вся капитан картон и тренер летающий в облаках ...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Какие коровы?Какой кубок?Сетьен бредит.Пиши увольнительную!

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Карыч
Карыч

Если Суарес после травмы полностью восстановится и наладится связка Месси - Альба - Суарес, то выиграть дабл Сетьену вполне по силам. И тогда коровы надолго забудут Сетьена! )))

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