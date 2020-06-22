Сетьен рассказал о состоянии травмированного хавбека "Барсы" Френки Де Йонга

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Сетьен рассказал о состоянии травмированного хавбека "Барсы" Френки Де Йонга

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, как чувствует себя полузащитник Френки Де Йонг, у которого травма камбаловидной мышцы.

"Надеемся, что де Йонг сможет еще сыграть в этом сезоне. У него несерьезная травма, но все зависит от восстановления. 

Лично я уверен, что он успеет провести еще несколько матчей. Но пока нужно адаптироваться к играм без него", - передает слова Сетьена Marca.

В текущем розыгрыше 23-летний футболист провел 35 матчей, отметившись 2 голами.

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