Сетьен рассказал о своём отношении к зависимости "Барселоны" от Месси
Наставник "Барселоны" Кике Сетьен порассуждал о зависимости команды от своего капитана Лионеля Месси.
"Месси уникален. Большая удача - встретить такого особенного футболиста, с которым настолько приятно работать. Это правда, что есть игроки, которые слишком много думают о взаимодействии с ним. Я бы тоже так делал. Месси определяет результат в 90 процентах матчей команды. Такая зависимость - это нормально. Я спокоен", - цитирует Сетьена El Periodico.
В текущем сезоне 32-летний Месси забил 23 гола и сделал 16 ассистов в 30 матчах во всех турнирах.
Сетьен возглавил "Барсу" 13 января вместо уволенного Эрнесто Вальверде.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14