Сетьен рассказал о своём отношении к зависимости "Барселоны" от Месси

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Сетьен рассказал о своём отношении к зависимости "Барселоны" от Месси

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен порассуждал о зависимости команды от своего капитана Лионеля Месси.

"Месси уникален. Большая удача - встретить такого особенного футболиста, с которым настолько приятно работать. Это правда, что есть игроки, которые слишком много думают о взаимодействии с ним. Я бы тоже так делал. Месси определяет результат в 90 процентах матчей команды. Такая зависимость - это нормально. Я спокоен", - цитирует Сетьена El Periodico.

В текущем сезоне 32-летний Месси забил 23 гола и сделал 16 ассистов в 30 матчах во всех турнирах.

Сетьен возглавил "Барсу" 13 января вместо уволенного Эрнесто Вальверде.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Стукачок,держись!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А кто-то удивлен? Гений Вальверде был раздавлен в кратчайшие строки... Теперь, вот за пастуха взялись... Режим картонного лидера, уже погубил не одну судьбу! По факту, нужно вывозить весь старый балласт во главе с Лео в лес, и "освобождать" их от футбольных дел, и мира сего в целом - других вариантов нет! Сетьен не виноват, что у крысыного карлика плоскостопие 4 стадии, что педик не попадает по воротам с 5 метров, что Альба даже левую пенку не может заработать! Visca el Barca!

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Карыч
Карыч

Успокойся пидор 4 стадии)))))

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