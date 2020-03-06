Сетьен рассказал о своём отношении к зависимости "Барселоны" от Месси

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен порассуждал о зависимости команды от своего капитана Лионеля Месси.

"Месси уникален. Большая удача - встретить такого особенного футболиста, с которым настолько приятно работать. Это правда, что есть игроки, которые слишком много думают о взаимодействии с ним. Я бы тоже так делал. Месси определяет результат в 90 процентах матчей команды. Такая зависимость - это нормально. Я спокоен", - цитирует Сетьена El Periodico.

В текущем сезоне 32-летний Месси забил 23 гола и сделал 16 ассистов в 30 матчах во всех турнирах.

Сетьен возглавил "Барсу" 13 января вместо уволенного Эрнесто Вальверде.

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