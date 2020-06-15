Сетьен рассказал о травме Френки де Йонга

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг получил повреждение в матче 28-го тура Примеры против "Мальорки" (4:0).

Голландский хавбек был заменён на 84-й минуте игры. Степень серьёзности травмы пока неизвестна.

"Он сам попросил замену, хотя мы планировали другую. Он пожаловался на дискомфорт. Надеюсь, ничего серьёзного", - сказал главный тренер "сине-гранатовых" Кике Сетьен.

23-летний де Йонг в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 38 матчах в составе "Барсы".

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