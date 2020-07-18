Сетьен рассказал о встрече с президентом "Барселоны" Бартомеу

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен раскрыл подробности встречи с президентом каталонского клуба Жозепом Бартомеу.

"Мы все хотим улучшить ситуацию и найти решения выхода из кризиса. Это мы и обсуждали на встрече, готовимся к будущему с оптимизмом. Мы собираемся объединить усилия и взять на себя ответственность. Мы понимаем, что впереди у нас очень привлекательная задача - побороться за победу в Лиге Чемпионов", - цитирует Сетьена Marca.

Ранее стало известно, что "Барса" пока не планирует менять тренера, несмотря на упущенное чемпионство в Примере.

В 1/8 финала ЛЧ "сине-гранатовые" сразятся с "Наполи", а в случае победы сыграют с "Баварией" или "Челси".

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