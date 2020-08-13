Сетьен рассказал об ожиданиях от матча "Барселоны" с "Баварией"

Теги барселонабавария мюнхенкике сетьен

Сетьен рассказал об ожиданиях от матча "Барселоны" с "Баварией"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, чего ждет от матча 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Баварией".

"Мы серьезно готовимся. "Бавария" - совершенна команда. Они могут прессинговать, здорово обороняются, в атаке они собраны. Наш соперник не позволит спокойно разыгрывать мяч. Посмотрим, что мы сможем сделать против их прессинга. "Барселона" всегда делает ставку на контроль мяча. В полуфинал выйдет тот, кто лучше воспользуется своими шансами", - цитирует Сетьена официальный сайт УЕФА.

Игра состоится завтра, 14 августа, на стадионе "Да Луш" и начнется в 22:00 (мск).

Не пропустите: Главный тренер "Барселоны" Сетьен сравнил Месси с Левандовским| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Наставник "Лейпцига" Нагельсман стал самым молодым тренером, которому удалось выйти в полуфинал ЛЧ

Наставник "Лейпцига" Нагельсман стал самым молодым тренером, которому удалось выйти в полуфинал ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов