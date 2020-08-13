Сетьен рассказал об ожиданиях от матча "Барселоны" с "Баварией"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, чего ждет от матча 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Баварией".

"Мы серьезно готовимся. "Бавария" - совершенна команда. Они могут прессинговать, здорово обороняются, в атаке они собраны. Наш соперник не позволит спокойно разыгрывать мяч. Посмотрим, что мы сможем сделать против их прессинга. "Барселона" всегда делает ставку на контроль мяча. В полуфинал выйдет тот, кто лучше воспользуется своими шансами", - цитирует Сетьена официальный сайт УЕФА.

Игра состоится завтра, 14 августа, на стадионе "Да Луш" и начнется в 22:00 (мск).

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