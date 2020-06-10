Сетьен рассказал, смогут ли Месси и Суарес сыграть с "Мальоркой"

1 Теги лионель мессилуис суаресбарселонамальоркакике сетьен

Сетьен рассказал, смогут ли Месси и Суарес сыграть с "Мальоркой"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился информацией о том, смогут ли нападающие Лионель Месси и Луис Суарес сыграть в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Мальоркой".

"Не сомневаюсь, что Месси примет участие в матче с "Мальоркой". Он не тренировался из мер предосторожности. 

Что касается Суареса, то я надеюсь, что он выйдет в основном составе. Но вряд сыграет весь матч. Мы не хотим рисковать", - цитирует Сетьена Marca.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. На счету 33-летнего Суареса 14 забитых мячей и 11 голевых передач в 23 поединках.

Матч "Мальорка" - "Барселона" состоится 14 июня.

Не пропустите: Лионель Месси - самый эффективный игрок чемпионата Испании, выходящий на замену. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Суареза подготовить для Наполи!Лео для мусорки!

Ответить

главное

"Сельта" приняла важное решение по Федору Смолову

"Сельта" приняла важное решение по Федору Смолову

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов