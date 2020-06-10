Сетьен рассказал, смогут ли Месси и Суарес сыграть с "Мальоркой"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился информацией о том, смогут ли нападающие Лионель Месси и Луис Суарес сыграть в матче 28-го тура чемпионата Испании с "Мальоркой".

"Не сомневаюсь, что Месси примет участие в матче с "Мальоркой". Он не тренировался из мер предосторожности.

Что касается Суареса, то я надеюсь, что он выйдет в основном составе. Но вряд сыграет весь матч. Мы не хотим рисковать", - цитирует Сетьена Marca.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. На счету 33-летнего Суареса 14 забитых мячей и 11 голевых передач в 23 поединках.

Матч "Мальорка" - "Барселона" состоится 14 июня.

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