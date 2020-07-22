Сетьен решил предоставить отдых игрокам "Барселоны" недельный отдых перед ЛЧ

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен дал футболистам команды несколько дней отдыха перед матчем Лиги Чемпионов. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, игроки каталонского клуба приступят к тренировкам 28 июля. Сетьен считает, что отдых поможет команде отвлечься от неудачи в Ла Лиге.

8 августа "Барселона" сыграет с "Наполи" на "Камп Ноу" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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