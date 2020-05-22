Сетьен считает, что "Барселона" с Месси выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен сказал, что хочет вместе с форвардом команды Лионелем Месси выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне. Об этом сообщает BeIn Sports.
"Думаю, что в итоге мы с Месси выиграем Лигу Чемпионов, мы оба в этом убеждены. ВСегда нужно над чем-то работать, это правда. Не сомневаюсь, что у "Барселоны" достаточно ресурсов для победы в Лиге чемпионов", - передает слова Сетьена Mundo Deportivo.
Отметим, что ранее Месси заявил, что его команде не по силам выиграть турнир в этом сезоне, если она будет выступать также, как до приостановки сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14