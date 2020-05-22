Сетьен считает, что "Барселона" с Месси выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен сказал, что хочет вместе с форвардом команды Лионелем Месси выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне. Об этом сообщает BeIn Sports.



"Думаю, что в итоге мы с Месси выиграем Лигу Чемпионов, мы оба в этом убеждены. ВСегда нужно над чем-то работать, это правда. Не сомневаюсь, что у "Барселоны" достаточно ресурсов для победы в Лиге чемпионов", - передает слова Сетьена Mundo Deportivo.



Отметим, что ранее Месси заявил, что его команде не по силам выиграть турнир в этом сезоне, если она будет выступать также, как до приостановки сезона.



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