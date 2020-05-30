Сетьен считает, что правило пяти замен навредит "Барселоне"

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен высказался по поводу нововведений в европейских чемпионатов в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, на время клубам можно будет делать по пять замен за матч, чтобы уменьшить риск травм.

Чемпионат Испании должен возобновится 11 июня.

"Не знаю, поможет ли это или повредит. Думаю, что навредит, учитывая нашу манеру игры. Многие матчи мы выигрываем на последних минутах. Если позволить сопернику выпускать свежих игроков в конце, мы потеряем преимущество. Но это может дать определенные ресурсы на дополнительное время. Посмотрим", - цитирует Сетьена AS.

Не пропустите: Сетьен считает, что "Барселона" с Месси выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне| http://soccernews.ru