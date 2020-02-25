Сетьен сравнил Месси и Марадону

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Сетьен сравнил Месси и Марадону
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поставил нападающего каталонского клуба Лионеля Месси выше экс-форварда "Наполи" Диего Марадоны.

"Месси является прекрасным футболистом, который уже 14-15 лет делает одно и тоже во всех матчах. Вот и вся разница. В футболе еще не было такого стабильного игрока, как Лео. Мне также нравились Круифф и Марадона. Они заставили нас влюбиться в футбол", - приводит слова Сетьена Marca.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". За свою карьеру он провел за каталонский клуб 715 матчей во всех турнирах, забил 626 матчей и отдал 261 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Марадона - легенда мирового футбола!Карлик же - предводитель местечковой секты пагрессивных животных!Так что Сетьен - лизун,да еще какой!Лео так любит!

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