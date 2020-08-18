Сетьен установил антирекорд "Барселоны" за последние 17 лет

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Сетьен установил антирекорд "Барселоны" за последние 17 лет

Кике Сетьен продержался на посту главного тренера "Барселоны" всего 218 дней. Данный показатель является худшим в истории клуба за последние 17 лет.

В 2003 году руководство "Барселоны" уволило главного тренера Радомира Антича, который проработал с клубом 148 дней.

Напомним, что Сетьен возглавил "Барселоны" в январе, сменив Эрнесто Вальверде.

В этом сезоне "Барселона" не сумела стать чемпионом и обладателем Кубка Испании, а в четвертьфинале Лиги Чемпионов опозорилась в матче с "Баварией" (2:8).

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