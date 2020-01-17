Сетьен устроил дружеский ужин для игроков "Барселоны"
Новый наставник "Барселоны" Кике Сетьен продолжает знакомиться с командой.
По информации Catalunya Radio, 61-летний специалист решил устроил дружеский ужин для игроков, чтобы пообщаться в неформальной обстановке и ответить на возникшие вопросы.
Испанский тренер рассчитывает, что подобные мероприятия помогут футболистам сплотиться для достижения спортивных целей.
Сообщается, что на ужине отсутствовали только двое - восстанавливающиеся после травм Усман Дембеле и Луис Суарес.
Напомним, что Сетьен возглавил "Барсу" 13 января, заключив контракт до 2022 года. По некоторым данным, клуб может уволить наставника по окончании любого из сезонов.
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