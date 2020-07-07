Сетьен верит в чемпионство "Барселоны"

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Сетьен верит в чемпионство "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен высказался о шансах своей команды выиграть Примеру в текущем сезоне.

"Конечно, мы ещё можем победить в чемпионате. Об этом говорят факты и математика. Это будет непросто, но мы не имеем права терять надежду. Всё, что мы делаем, стоит того, чтобы не сдаваться", - цитирует Сетьена Marca.

За четыре тура до завершения чемпионата "Барса" отстаёт от лидирующего "Реала" на 4 очка.

"Сине-гранатовым" осталось сыграть с "Эспаньолом", "Вальядолидом", "Осасуной" и "Алвесом". "Сливочным" предстоят матчи против "Алавеса", "Гранады", "Вильярреала" и "Леганеса".

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